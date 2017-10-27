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NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 09:14 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Мать призывника из Екатеринбурга отсудила 77 тысяч у юристов за обман при оформлении военного билета

Мать призывника из Екатеринбурга отсудила 77 тысяч у юристов за обман при оформлении военного билета

Жительница Екатеринбурга поверила рекламе, обещавшей выдать военный билет ее сыну без его участия. Но после заключения договора юридическая фирма решила действовать по другим условиям. Екатеринбурженка потребовала вернуть деньги, заявила о нарушении ее прав потребителя и выиграла иск.

Жительница Екатеринбурга Лариса Н. решила обратиться за помощью в получении военного билета для ее сына в январе этого года. Она нашла сайт, где обещали бесплатную юридическую консультацию. После чего женщина пришла в офис компании «Дигестъ», сотрудникам она пояснила, что ей нужно получить военный билет без участия сына-призывника. Юристы пообещали, что документ будет готов в течение недели. В этот же день был заключен договор об оказании юридических услуг: представление интересов заказчика в военном комиссариате по вопросам военного билета, консультация. За услуги женщина заплатила 51 000 рублей.

Однако в положенный срок ей никто не перезвонил, Лариса пришла в офис, где ей сказали, что присутствие ее сына обязательно, а еще надо принести справки и три доверенности. Женщина отказалась от услуги и потребовала вернуть деньги. Ей пояснили, что возврату подлежит денежная сумма за вычетом фактически понесенных расходов (произведенных по договору работ). Такой вариант женщину не устроил. Она подала иск о защите прав потребителей в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

«В ходе судебного разбирательства ответчик пояснил, что удержание суммы связано с понесенными при исполнении договора расходами на подбор нормативно-правовых актов и составление правового анализа. Суд счел, что правовой анализ не может признаваться фактом исполнения обязательства: из копий квитанций об отправке корреспонденции невозможно установить его содержание. Кроме того, данный способ получения консультации сторонами согласован не был», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Требования были удовлетворены – с ООО «Дигестъ» была взыскана сумма 77 526 рублей, в том числе 51 000 рублей – сумма по договору, 25 500 рублей – штраф, 1 026 рублей – госпошлина. Через некоторое время екатеринбурженка пришла в суд повторно, взыскивать неустойку. Суд поддержал женщину и в этом, взыскав с ООО «Дигестъ» неустойку в размере 27 540 рублей.

Ответчик обжаловал оба решения районного суда. Однако его апелляционная жалоба была удовлетворена только по решению о взыскании неустойки. В этой части его доводы были обоснованы. В итоге юридическая фирма должна выплатить клиентке только 77 526 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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