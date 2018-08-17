В Екатеринбурге юристы-халтурщики заплатят за обман ветерана Великой Отечественной войны

Юридическая компания «Дигестъ» из Екатеринбурга обманула ветерана Великой Отечественной войны, выставив ему огромные счета за видимость работы. Права пожилого человека удалось отстоять, теперь горе-юристы должны мужчине около 70 тысяч рублей.

Ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний дедушка, обратился в ООО «Дигестъ» за юридической помощью – ему надо было вернуть займ по договору с ООО «Факторинговая компания «Лайф» (которое уже признано банкротом). Однако юристы не стали смотреть на сложившуюся судебную практику, вникать в нормы законодательства, а просто разослали шаблонные обращения в Центральный банк РФ, прокуратуру Екатеринбурга, прокуратуру Свердловской области, Роспотребнадзор. Юристы этой компании составили исковое заявление и адресовали его в Москву – хотя это противоречит закону о защите прав потребителей, и ветерану пришлось бы или ездить самому в столицу страны или платить юристам за эти поездки. Более того, в иске сотрудники ООО «Дигестъ» указали, что пенсионер должен оплатить пошлину в 10 935 руб. – а по закону потребитель при подаче иска от этого освобождается.

За такие юридические услуги ООО «Дигестъ» ветеран Великой Отечественной войны заплатил 21 100 руб. Кроме того, юристы предложили пенсионеру заключить еще один договор – на представление его интересов в суде. Стоимость – 23 900 рублей. Дедушка и за это заплатил, но услуги ему не оказали.

«В итоге вместо решения первоначальной ситуации с ООО «Факторинговая компания «Лайф» пожилому человеку пришлось защищать свои права в связи с некачественным оказанием юридических услуг. На его претензию снизить стоимость услуг за их низкое качество и вернуть денежные средства по договору, по которому услуги вообще не были оказаны, ООО «Дигестъ» ответило отказом», – рассказали сегодня в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Иск против юристов был направлен в Ленинский районный суд. Суд удовлетворил требования потребителя о снижении стоимости некачественных услуг и возврате денежных средств за неоказанные услуги. С учетом компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя юридическая компания заплатит 67 950 руб.

Это не первый случай, когда «Дигестъ» уличают в попытках нажиться на клиенте в ущерб ему. Ранее мать призывника из Екатеринбурга отсудила 77 тысяч у юристов за обман при оформлении военного билета.

Екатеринбург, служба информации

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