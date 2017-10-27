Новому главе Белоярки предстоит выдержать экзамен на лояльность резиденции и коллегам

Сегодня в 16:00 в Белоярском состоится торжественная церемония вступления в должность нового главы муниципалитета Андрея Горбова. Но, несмотря на то, что депутаты гордумы поддержали его почти единогласно, сейчас они пристально наблюдают за каждым его шагом.

Как стало известно РИА «Новый День», депутаты не до конца уверены в том, что новый глава исполнит данные прежде обещания, в частности – сделать более прозрачными расходы муниципального бюджета в сфере ЖКХ и процедуру назначения на должности в администрации округа.

Еще один болезненный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время, – об избрании председателя городской думы. Как уже сообщал «Новый День», при уходящем главе, Павле Юдине, в думе шло постоянное противоборство нескольких кланов, в котором так и не определился победитель. Нынешний состав думы был избран год назад, спикером стал единоросс Сергей Кузьмин. Но уже в январе он досрочно сложил полномочия, по официальной версии – по состоянию здоровья. В течение первого полугодия депутаты 7 раз пытались выбрать председателя, но так и не смогли – ни один претендент не набрал нужного количества голосов.

Сейчас в статусе «и.о.» думу возглавляет депутат Борис Комлев (партия «ОПЛОТ России»). Но, по данным источников, во время проведения конкурса на замещение должности главы между Андреем Горбовым, депутатским корпусом и администрацией губернатора была достигнута договоренность о том, что после инаугурации главы в думе пройдут новые выборы председателя, на которых выдвинется депутат Иван Десятков (ЛДПР). В то же время, по слухам, Андрей Горбов вел закулисные переговоры с секретарем Белоярского отделения «Единой России» Игорем Лаврентьевым, который лоббирует кандидатуру своего однопартийца Владимира Бекетова.

Впрочем, собеседники агентства уверены, что «бунта на корабле» не случится. «Горбов – компромиссная фигура, ставленник мелких лавочников и спортсменов. Не его ума дело решать, кто возглавит думу, это уже Тунгусов [первый вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов] решил», – сообщает источник РИА «Новый День».

Что же касается бывшего мэра, Павла Юдина, то его будущее пока не определено, но депутаты сходятся в том, что голодать ему не придется, предполагая, что за годы работы он немало нажил «непосильным трудом».

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 27.10.17

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