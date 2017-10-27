В Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В Екатеринбурге 29 октября у мемориального комплекса на 12 километре Московского тракта состоится митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Желающие посетить церемонию смогут добраться до места на бесплатных автобусах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в воскресенье в 12:00 пять автобусов общей вместимостью около 500 человек, отправятся от здания горадминистрации (проспект Ленина, 24 «а») и повезут граждан к месту поклонения. В 14:05 они отправятся обратно, на площадь 1905 года. Сам митинг начнется в 13.00.

Выезд родственников и всех желающих почтить память жертв репрессий организуется городскими властями дважды в год. Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 ноября на мемориале будет открыт памятник «Маски скорби» скульптора Эрнста Неизвестного. На открытие приглашены известные правозащитники, в том числе вдова Александра Солженицына Наталья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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