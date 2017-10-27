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Пятница, 27 октября 2017, 14:02 мск

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Екатеринбург

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В Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В Екатеринбурге запустят бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В Екатеринбурге 29 октября у мемориального комплекса на 12 километре Московского тракта состоится митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. Желающие посетить церемонию смогут добраться до места на бесплатных автобусах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в воскресенье в 12:00 пять автобусов общей вместимостью около 500 человек, отправятся от здания горадминистрации (проспект Ленина, 24 «а») и повезут граждан к месту поклонения. В 14:05 они отправятся обратно, на площадь 1905 года. Сам митинг начнется в 13.00.

Выезд родственников и всех желающих почтить память жертв репрессий организуется городскими властями дважды в год. Как ранее сообщал РИА «Новый День», 16 ноября на мемориале будет открыт памятник «Маски скорби» скульптора Эрнста Неизвестного. На открытие приглашены известные правозащитники,

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

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