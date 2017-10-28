Голодец: УрФУ остаётся в проекте 5-100 и демонстрирует огромный потенциал

Уральский федеральный университет останется в проекте 5-100, кроме того, вероятно, в ближайшем будущем его рейтинг повысится.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом заявила сегодня в Екатеринбурге вице-премьер Ольга Голодец.

По её словам, в проекте на 2018 год остались все вузы, которые вовлечены в него сейчас. Они разделены на три группы по результатам, и УрФУ занимает устойчивую позицию во второй группе. При этом, считает Голодец, у него огромный потенциал, и в одном из следующих рейтингов он займёт более высокую позицию.

В списке из 21 вуза, входящих в проект 5-100, УрФУ занял в этом году 11 место. Это ниже, чем новосибирский, томский, казанский, петербургский университеты, но выше, чем тюменский, нижегородский, южноуральский, дальневосточный и сибирский.

Ольга Юрьевна рассказала, что в 2018 году финансирование вузов, попавших в проект, будет зависеть от того, в какую из трёх подгрупп они были отнесены по результатам своей деятельности. «Для первой группы установлен коэффициент «6», это примерно 780 млн рублей в год, вторая группа – коэффициент «3,5», это около 480 млн в год, группа три – коэффициент «1», чуть больше 100 млн рублей», – пояснила вице-премьер.

Напомним, проект 5-100 запущен по указу президента Владимира Путина в 2012 году. Его итогом должно стать вхождение не менее пяти российских вузов в сотню ведущих мировых университетов. На это рассчитывает и руководство УрФУ. В образовательном учреждении отмечают, что несмотря на высокий потенциал, система высшего образования региона не соответствует современным потребностям развивающейся экономики. Поэтому в вузе усиленно занимаются повышением качества подготовки специалистов и эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.17

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