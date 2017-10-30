На Урал пришла оттепель

После морозных выходных в Екатеринбурге ощутимо потеплело. С понедельника началась оттепель. Причем, по прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, такая погода продержится вплоть до конца недели.

Днем в понедельник, вторник и среду ожидается до +5 градусов тепла, в четверг и пятницу – около +3…+4 градусов. В субботу и воскресенье днем столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов. При этом во вторник, среду и четверг ночью будет довольно тепло – ноль градусов, а затем начнутся заморозки – в темное время суток температура воздуха будет опускаться до -2…-3 градусов.

Всю неделю ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Исключением станет воскресенье.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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