Екатеринбуржцы сообщают о падающих с крыш глыбах талого снега

С приходом тепла накопившийся на крышах снег и сосульки стали падать на тротуары. Жители Екатеринбурга сообщают, что от снега удается увернуться не всем.

Как рассказал РИА «Новый День» читатель из Екатеринбурга, сегодня днем на улице Вайнера ему на голову упал кусок талого снега. «Поворачивал с Малышева на Вайнера, и тут прямо на голову мне прилетел кусок снега. Хорошо, что не очень большой и просто меня ударил. Но рядом валяются и большие глыбы подмерзшего снега со льдом», – рассказал читатель.

Напомним, при образовании снежных навесов и наледи управляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль за состоянием крыш, мобилизовать все силы на их очитку от снега и сосулек. Однако сейчас, по всей видимости, снега выпало еще недостаточно, чтобы УК начали расчищать крыши.

Оттепель пришла в Екатеринбург сегодня и продлится до конца недели. Ожидаются плюсовые температуры днем, минусовые – ночами. А также осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Екатеринбург, служба информации

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