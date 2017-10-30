«Русский марш» получит танк и окраину Уралмаша

Екатеринбургские националисты определились с проведением «Русского марша». Акция пройдет в праздничный день, 4 ноября, и снова на Уралмаше – но по другому маршруту. Причем завершится шествие на этот раз у танка Т-34 на входе в парк Победы.

Как сообщили организаторы «Русского марша» в соцсетях, сбор участников начнется в 12:00 у дома №96 по улице Победы. С 13:00 колонна националистов двинется по улице Победы, затем по улице 40 лет Октября, затем по улице Кировградской до перекрестка с Республиканской. Конечным пунктом шествия станет памятник танку Т-34, возле которого в 14:00 начнется митинг. По словам организаторов, именно этот маршрут удалось согласовать с областными властями. Более того, после митинга националисты намерены отправиться на народный сход у памятника «Черный тюльпан». В центре города активисты смогут использовать только флаги своего движения – без лозунгов и призывов.

Напомним, шествие «Русский марш» в Екатеринбурге проходило несколько согласований. Министерство общественной безопасности изначально предложило активистам три маршрута на окраинах и промзонах, но националисты отмели этот вариант и пригрозили несанкционированной акцией в центре города. Тогда чиновники МОБ предложили активистам провести шествие в центре города 11 ноября, но потом быстро передумали и отменили предложение. В итоге был найден компромиссный вариант – шествие по улицам микрорайона Уралмаш, тяготеющим к окраинам. «Маршрут не из лучших. Но в это тяжелое время для Русского движения, РМ может состояться не более чем в 5-7 городах РФ. И Екатеринбург сохраняет за собой статус одного из немногих, на сегодняшний момент, очагов Русского Национального Сопротивления», – сообщается в группе «Русского марша» в «ВКонтакте».

Отметим, что ежегодно акция националистов в День народного единства собирает в Екатеринбурге не больше ста человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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