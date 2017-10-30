В Ленинский суд поступили материалы на адвоката Искандаряна для избрания меры пресечения

В Ленинский районный суд поступили материалы для избрания меры пресечения адвокату Борису Искандаряну.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, материалы на адвоката поступили буквально несколько минут назад – делом Искандаряна занимается отдел по расследованию особо важных дел. Его привезли в суд, дело будет рассматривать судья Ушаков.

Напомним, накануне в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали известного адвоката Бориса Искандаряна и допросили по связям делу начальника следственного отделения ОП № 6 УМВД Малхаза Германова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», источники в правоохранительной среде говорят, что поводом для оперативно-следственных действий стала попытка договориться со следствием ОП №6 о прекращении уголовного преследования в отношении двух человек, задержанных за распространение наркотиков. Германов после допроса был отпущен, ему никакого обвинения не предъявлено.

Пролить свет на эту историю могли бы официальные представители силовых ведомств. Однако пресс-службы областной полиции и ФСБ информацию насчет Искандаряна и Германова пока не комментируют, впрочем, и не отрицают факта проведения проверки. Между тем СМИ пишут, что задержание адвоката произошло при передаче 6 миллионов рублей.

Известно, что Борис Искандарян считается специалистом по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Екатеринбург, Максим Бородин

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