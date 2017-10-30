Следственный комитет раскрыл подробности задержания адвоката Бориса Искандаряна

Следственный комитет официально подтвердил задержание известного екатеринбургского адвоката Бориса Искандаряна и раскрыл подробности его дела.

Как сообщили РИА «Новый День» РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, первым отделом по расследованию особо важных дел 55-летнему адвокату предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». «По версии следствия, он требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности», – говорят в ведомстве. Точную сумму в СКР не называют, но ранее сообщалось цифра в 6 миллионов рублей.

После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, проводившими оперативно-разыскное мероприятие. В ближайшее время Ленинский районный суд должен избрать адвокату меру пресечения. «Между тем по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия», – заключают в СКР.

Напомним, что, по некоторым данным, в рамках дела Искандаряна также допрашивался начальник следственного отделения ОП № 6 УМВД Екатеринбурга. Малхаз Германов после допроса был отпущен, ему никакого обвинения не предъявлено. Добавим, что Борис Искандарян считается специалистом по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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