Суд арестовал адвоката Искандеряна на два месяца – до 26 декабря

Судебное заседание по делу адвоката Бориса Искандаряна длилось до половины третьего, после чего судья Ушаков удалился в совещательную комнату. Вернувшись, он сделал заявление о том, что адвокат должен быть изолирован от общества и вынес постановление о заключении задержанного под стражу сроком на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как уже сообщал РИА «Новый День», первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области 55-летнему адвокату предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». «По версии следствия, он требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности», – говорят в ведомстве. Точную сумму в СКР не называют, но ранее называлась цифра в 6 миллионов рублей.

После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, проводившими оперативно-разыскное мероприятие. В ближайшее время Ленинский районный суд должен избрать адвокату меру пресечения. «Между тем по уголовному делу продолжаются следственные мероприятия», – заключают в СКР.

Напомним, что, по некоторым данным, в рамках дела Искандаряна также допрашивался начальник следственного отделения ОП № 6 УМВД Екатеринбурга. Малхаз Германов после допроса был отпущен, ему никакого обвинения не предъявлено. Добавим, что Борис Искандарян считается специалистом по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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