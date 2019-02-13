Дело адвоката Искандаряна, обещавшего «договориться» с полицией, направлено в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу известного адвоката Бориса Искандаряна. Следователи считают, что он за 5 миллионов рублей обещал договориться с полицией об освобождении от наказания задержанного за хранение наркотиков.

Адвоката обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. Материалы переданы в Верх-Исетский районный суд. По версии следствия, он требовал 5 миллионов рублей с родственников мужчины, которого проверяли на хранение наркотиков. Борис Искандарян знал, что достаточных оснований для возбуждения дела по ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков нет, но под предлогом передачи взятки для правоохранителей требовал деньги. До освобождения мужчины через адвоката Сосновских родственники успели передать 2,5 миллиона рублей, оставшуюся часть должны были отдать после освобождения, но адвоката задержали сотрудники ФСБ.

Это произошло в октябре 2017 года. Первоначально его обвинили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», в процессе следствия дело переквалифицировали. По некоторым данным, в рамках дела Искандаряна также допрашивался начальник следственного отделения ОП № 6 УМВД Екатеринбурга Малхаз Германов. После допроса он был отпущен, ему никакого обвинения не предъявлено. Добавим, Борис Искандарян считается специалистом по делам, связанным с оборотом наркотиков.

Екатеринбург, служба информации

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