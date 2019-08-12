Адвокат, который выпросил у семьи подзащитного деньги на взятки и оставил себе, отправится в колонию (ФОТО)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор адвокату Борису Искандаряну, который признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере: он брал деньги у семьи своего подзащитного, якобы чтобы «уладить» вопрос, но на самом деле оставлял их себе.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил Борису Искандаряну наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года 6 месяцев. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как уже писал «Новый День», адвокат требовал 5 миллионов рублей с родственников мужчины, которого проверяли на хранение наркотиков. При этом Борис Искандарян точно знал, что достаточных оснований для возбуждения дела по ст. 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков нет, но под предлогом передачи взятки для правоохранителей требовал деньги. До освобождения мужчины его родственники успели передать Искандаряну 2,5 миллиона рублей, оставшуюся часть должны были отдать после освобождения, но адвоката задержали с поличным сотрудники ФСБ.

Екатеринбург, служба информации

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