В Нижнесергинском районе избрали двух недостающих депутатов

В воскресенье, 29 октября, прошли довыборы депутатов думы Нижнесергинского муниципального района по двухмандатному избирательному округу №2.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, явка избирателей оказалась на уровне 13,78 %. По предварительным результатам, на выборах победили Александр Слесарев (выдвинут в порядке самовыдвижения) и Елена Баранникова (выдвинута от партии «Единая Россия»), которые набрали соответственно 69,37 и 48,42 %.

Ранее, в единый день голосования 10 сентября 2017 года, выборы депутатов местной Думы по избирательному округу №2 были отложены из-за того, что три кандидата из пяти заявили о снятии своих кандидатур. Нижнесергинская РТИК тогда удовлетворила желание кандидатов и приняла соответствующие решения об аннулировании их регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Вследствие этого на выборах депутатов райдумы по двухмандатному избирательному округу №2 сложилась ситуация, когда число зарегистрированных кандидатов оказалось равным установленному числу депутатских мандатов. В таких условиях голосование на выборах депутатов Думы Нижнесергинского муниципального района шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 не могло быть проведено, и были назначены повторные выборы.

Добавим, что до конца этого года в Свердловской области состоятся еще одни местные выборы. Поселок Уральский в августе этого года остался без думы: она была признана нелегитимной решением областного суда. Это было связано с тем, что более трети депутатов досрочно сдали свои мандаты. Голосование назначено на 24 декабря. Выдвинулись уже 13 кандидатов, 6 из них зарегистрированы. Все они самовыдвиженцы.

Нижние Серги, служба информации

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