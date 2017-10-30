На Макаровском мосту запущен только один трамвайный маршрут

Сегодня днем возобновилось трамвайное движение на Макаровском мосту. Но пока по ветке ходит только маршрут № 21, курсирующий с улицы Бориса Ельцина в сторону железнодорожного вокзала. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ориентировочно через месяц специалисты завершат установку специального оборудования для реверсивного движения, и тогда по мосту пойдут трамваи маршрута № 3 – в обратном направлении.

Напомним, Макаровский мост был открыт для автомобильного движения вечером 24 октября. Запуск трамваев несколько раз откладывался. В администрации города заявили, что рельсовый транспорт создает вибрации, поэтому мост прошел еще одно испытание на прочность – по нему был запущен специальный трамвай, нагруженный песком. В это время инженеры фиксировали показания с датчиков на несущих конструкциях.

Сейчас принято решение, что на время реконструкции Макаровского моста по нему будут двигаться только два трамвайных маршрута. «Это связано с условиями ограничения нагрузки на сооружение и техническими возможностями. Дело в том, что по требованиям безопасности на путепроводе во время движения может находиться только один вагон и двигаться со скоростью не более 10 километров в час. Перепустить все девять ранее двигавшихся по данному участку трамвайных маршрутов мост не сможет физически. Потому работу продолжат два маршрута, а семь будут двигаться по временной схеме, которая работает сейчас», – говорится в сообщении администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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