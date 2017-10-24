Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Сегодня в 18:00, как и обещали ранее в городской администрации, Макаровский мост открыли для автомобилей.
Вместе с тем пассажиры общественного транспорта разочарованы: уникальная трамвайная ветка с реверсивным движением все еще закрыта.
От ЕТТУ комментариев по поводу точной даты запуска трамваев не поступало.
По некоторым данным, ветку не открывают из-за того, что электрики не успели запитать новые светофоры, которые будут регулировать движение трамваев на мосту.
Напомним, мост должны были отрыть еще в понедельник утром, но власти перенесли это долгожданное для автомобилистов событие на сутки.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 24.10.17
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