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Вторник, 24 октября 2017, 17:21 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Сегодня в 18:00, как и обещали ранее в городской администрации, Макаровский мост открыли для автомобилей.

Новый День: Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Вместе с тем пассажиры общественного транспорта разочарованы: уникальная трамвайная ветка с реверсивным движением все еще закрыта.

Новый День: Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

От ЕТТУ комментариев по поводу точной даты запуска трамваев не поступало.

Новый День: Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

По некоторым данным, ветку не открывают из-за того, что электрики не успели запитать новые светофоры, которые будут регулировать движение трамваев на мосту.

Новый День: Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Напомним, мост должны были отрыть еще в понедельник утром, но власти перенесли это долгожданное для автомобилистов событие на сутки.

Новый День: Макаровский мост открыли для автомобилей. Трамваи так и не пустили (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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