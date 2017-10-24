Теперь точно: Макаровский мост обещают открыть сегодня вечером. Горожане разочарованы (СКРИНЫ)

Движение транспорта по Макаровскому мосту будет открыто вечером 24 октября после проведения необходимых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытие движения стало возможным после заключения, сделанного московскими экспертами, которые обработали данные испытания моста на прочность. По информации специалистов, несущие конструкции выдержали тестовые нагрузки. В связи с этим движение транспорта по улице Челюскинцев через Исеть, как и планировалось, откроется 24 октября. На остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано однопутное перемещение, а движение автотранспорта сохранится на остающейся в работе части моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении.

Напомним, 22 октября строители провели испытания Макаровского моста на прочность. Перед этим они отпилили часть конструкции, чтобы максимально облегчить оставшееся сооружение, и пустили на него 10 груженых самосвалов. На несущие конструкции были установлены датчики, фиксирующие показания по колебаниям и смещениям. Испытания проходили в течение всего дня – до девяти часов вечера. Эти сведения с датчиков и были изучены экспертами одного из московских институтов.

Однако, как видно из открытого общения автомобилистов в сервисе «Яндекс.Навигатор», некоторые горожане ожидали открытия моста сегодня с утра – и были несколько разочарованы тем, что этого не произошло.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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