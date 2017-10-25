Трамваи по Макаровскому мосту в ближайшее время не запустят

Долгожданный пуск трамвае по Макаровскому мосту откладывается. Как сообщили корреспонденту агентства в ЕТТУ, хоть ветка и проложена, строители до сих пор не дают «добро».

«Мы ждем, пока даст разрешение городское управление капитального строительства, но такого разрешения нет, даже примерных дат нет», – сообщил РИА «Новый День» главный инженер ЕТТУ Виктор Табаков.

В управлении капстроительства агентству заявили, что готовы отвечать только на письменные запросы от журналистов. Ситуацию в течение дня обещал прояснить пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов.

Напомним, с задержкой на сутки мост все-таки открыли вчера вечером – для автомобильного транспорта. Вызывающая живой интерес у горожан уникальная трамвайная ветка с реверсивным движением все еще заблокирована.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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