«Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста

Сегодня Макаровский мост на прочность должен проверить трамвай, груженый песком. Но сроки открытия движения рельсового транспорта все еще не известны. Мнение горожан по этому поводу сегодня в лицо сотруднику мэрии выразил один из прохожих: чиновники не умеют держать слово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителю главы Екатеринбурга по благоустройству Евгению Архипову пришлось оправдываться за срыв сроков ремонта Макаровского моста. Чиновника в центре города во время обхода проспекта Ленина заметил один из прохожих – мужчина решил не упускать шанс и стребовать с Архипова, почему движение трамваев по мосту не открыли, хотя и обещали сделать это в начале недели.

«Вы из администрации? Вы почему трамваи по мосту не пустили, хотя обещали? Вы не умеете держать слово!" – набросился горожанин на чиновника. Архипов на это ответил, что движение по мосту запущено. Автомобильное, да, трамваев еще нет, но ведь и не проверили мост еще на безопасность, но движение то есть! После чего еще несколько минут мужчина кричал «Вы не сдержали слово, вы почему слово не держите, вы же обещали!», а Архипов весьма невежливым тоном повторял: «Мы обещали открыть движение – мы открыли движение». В итоге Архипов настоятельно и грубо попросил не перебивать его, не пререкаться и не мешать.

Напомним, долгожданный пуск трамваев по Макаровскому мосту, запланированный на 23 октября, откладывается как минимум на несколько дней. Автомобильное движение, хоть и с опозданием, но все-таки открыли. Сегодня мост должен проверить груженый песком трамвай, после чего данные изучат эксперты и вынесут вердикт – на это потребуется еще несколько дней.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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