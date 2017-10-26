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NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 10:33 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста

«Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста
Евгений Архипов (в центре)

Сегодня Макаровский мост на прочность должен проверить трамвай, груженый песком. Но сроки открытия движения рельсового транспорта все еще не известны. Мнение горожан по этому поводу сегодня в лицо сотруднику мэрии выразил один из прохожих: чиновники не умеют держать слово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителю главы Екатеринбурга по благоустройству Евгению Архипову пришлось оправдываться за срыв сроков ремонта Макаровского моста. Чиновника в центре города во время обхода проспекта Ленина заметил один из прохожих – мужчина решил не упускать шанс и стребовать с Архипова, почему движение трамваев по мосту не открыли, хотя и обещали сделать это в начале недели.

«Вы из администрации? Вы почему трамваи по мосту не пустили, хотя обещали? Вы не умеете держать слово!" – набросился горожанин на чиновника. Архипов на это ответил, что движение по мосту запущено. Автомобильное, да, трамваев еще нет, но ведь и не проверили мост еще на безопасность, но движение то есть! После чего еще несколько минут мужчина кричал «Вы не сдержали слово, вы почему слово не держите, вы же обещали!», а Архипов весьма невежливым тоном повторял: «Мы обещали открыть движение – мы открыли движение». В итоге Архипов настоятельно и грубо попросил не перебивать его, не пререкаться и не мешать.

Новый День: ''Вы обещали. Вы не умеете держать слово!”: житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста

Напомним, долгожданный пуск трамваев по Макаровскому мосту, запланированный на 23 октября, откладывается как минимум на несколько дней. Автомобильное движение, хоть и с опозданием, но все-таки открыли. Сегодня мост должен проверить груженый песком трамвай, после чего данные изучат эксперты и вынесут вердикт – на это потребуется еще несколько дней.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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