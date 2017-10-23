Макаровский мост проверили десятью грузовиками: вопрос о дате открытия движения остался открытым

Макаровский мост, а точнее, уцелевшую его часть, проверили на прочность грузовиками. Конструкции устояли, но выводы о прочности моста еще не сделаны. Между тем с завтрашнего дня по плану должны открыть движение по мосту.

Испытания Макаровского моста, закрытого на масштабную реконструкцию, прошли накануне, после того как мост окончательно распилили. Для того чтобы проверить мост, на него выехали 10 груженых грузовиков. На несущие конструкции прикрепили датчики, которые фиксировали показания по колебаниям и смещениям, – и когда самосвалы стояли, создавая статическую нагрузку, и когда техника ездила – в это время инженеры измеряли последствия динамической нагрузки.

«Все сведения с датчиков на несущих конструкциях моста сейчас обрабатывают эксперты одного из московских институтов. Результат, от которого зависит дальнейшая схема движения по путепроводу, должен быть подготовлен в ближайшее время», – расплывчато прокомментировали итог проверки в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее, 20 октября, подрядчики обещали, что испытания проведут 21-го числа, и в случае их успеха движение откроется с 23 октября – реверсивное для трамваев, а автомобили будут ездить на оставшейся части моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении. В ответ на это, судя по официальному пресс-релизу, Якоб пообещал открыть движение во вторник, 24-го.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.17

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