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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Макаровский мост проверили десятью грузовиками: вопрос о дате открытия движения остался открытым

Макаровский мост проверили десятью грузовиками: вопрос о дате открытия движения остался открытым

Макаровский мост, а точнее, уцелевшую его часть, проверили на прочность грузовиками. Конструкции устояли, но выводы о прочности моста еще не сделаны. Между тем с завтрашнего дня по плану должны открыть движение по мосту.

Испытания Макаровского моста, закрытого на масштабную реконструкцию, прошли накануне, после того как . Для того чтобы проверить мост, на него выехали 10 груженых грузовиков. На несущие конструкции прикрепили датчики, которые фиксировали показания по колебаниям и смещениям, – и когда самосвалы стояли, создавая статическую нагрузку, и когда техника ездила – в это время инженеры измеряли последствия динамической нагрузки.

«Все сведения с датчиков на несущих конструкциях моста сейчас обрабатывают эксперты одного из московских институтов. Результат, от которого зависит дальнейшая схема движения по путепроводу, должен быть подготовлен в ближайшее время», – расплывчато прокомментировали итог проверки в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее, 20 октября, подрядчики обещали, что испытания проведут 21-го числа, и в случае их успеха движение откроется с 23 октября – реверсивное для трамваев, а автомобили будут ездить на оставшейся части моста в двустороннем режиме – по одной полосе в каждом направлении. В ответ на это, судя по официальному пресс-релизу, , 24-го.

Екатеринбург, служба информации

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