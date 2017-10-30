Экстремальный ремонт. Житель Екатеринбурга своими руками спасает многоквартирный дом от обрушения (ФОТО, ВИДЕО)

Жилец «сталинки» на 8 квартир 1952 года постройки в переулке Балаклавском полтора года в одиночку с помощью деревянных подпорок спасает двухэтажный дом от обрушения. Фундамент у здания выпал. Управляющая компания, чиновники, и инспекторы МЧС, по словам мужчины, «посмотрели, покивали и просто ушли».

В жилом доме выпал фундамент

Олег Телицин уже несколько лет пытается привлечь внимание чиновников к своему дому. Полтора года назад у двухподъездного здания на 8 квартир 1952 года постройки выпал фундамент на участке в пять метров. Фактически между землей и несущей стеной в этом месте остались доски завалинки. С тех пор, утверждает житель Эльмаша, в доме был отремонтирован лишь фасад. То есть «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» в ответ на обращения зашпаклевала и покрасила дом снаружи.

«Представители управляющей компании ходили по комнатам, смотрели, как просели полы. Я их спросил: в подвал смотреть на обрушенный фундамент полезем? Не полезли. Договорились они до того, что дом – это собственность жильцов, сами и ремонтируйте», – передал разговор с коммунальщиками корреспондентам РИА «Новый День» Телицин. Он последовал совету специалистов, заготовил подпорки из бруса и установил под гнилыми лагами пола в подвале. В противном случае балки уже давно бы рухнули, потянув за собой висящие стены основной конструкции дома. Укреплять несущие стены самостоятельно мужчина опасается.

Ответ администрации Орджоникидзевского района

Все полтора года Олег Телицин писал письма в районную администрацию и УК с требованием признать дом опасным для жизни. Из ответов чиновников следует, что дом является ветхим, то есть пригодным для жилья, и в списке на расселение не значится. «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» предложила жильцам изыскать почти 50 тысяч рублей на экспертизу. Были в доме и представители МЧС. Они согласились с тем, что ситуация критическая.

Ответ управляющей компании

С тех пор прошло три недели, и в жизни жильцов ничего не изменилось. Корреспонденты РИА «Новый День» побывали в подвале старого дома и лично убедились:ф стены держатся на личном энтузиазме Олега Телицина.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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