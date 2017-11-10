Языковой барьер. Дом с рухнувшим фундаментом на Эльмаше рекомендуют к сносу, но жильцы продолжают войну с УК

После выхода в СМИ истории об опасном для жизни доме в переулке Балаклавском управляющая компания безуспешно пытается найти общий язык с жильцами. Обитатели квартир утверждают, что коммунальщики хотят их обвинить в неквалифицированном ремонте и в случае ЧП уйти от ответственности. УК ЖКХ Орджоникидзевского района заявляют, что обеими руками за снос старого двухподъездника, но встречают недопонимание со стороны жильцов.

Житель дома Олег Телицин рассказал агентству, что после выхода материалов в СМИ о доме, в котором обваливается фундамент, в переулок Балаклавский приехала комиссия. По словам мужчины, коммунальщики собирались оценить состояние дома, а для этого потребовали от жильцов первого этажа убрать мебель, и вскрыть полы – чтобы обеспечить доступ в подвал. Узкий люк из подъезда, через который под дом в ходе ремонтных работ проникал Телицин – заколотили как опасный.

«Они специально нас толкают на такой путь. Зафиксируют, что мы вскрыли полы, и потом скажут – мы сами и виноваты, что дом поехал, занимались тут саморемонтом. И вообще, зачем им в подвал – лезть, разве так не видно, что дом скоро рухнет?», – пояснил свои подозрения Олег Телицин.

Представитель УК рассказал РИА «Новый День», что подобные обвинения они слышат не впервые:

«Вчера на место приходил старший инспектор департамента жилищного и строительного надзора Свердловской области. Департамент, как и мы, будет рекомендовать дом к сносу. Для обеспечения безопасности было решено отремонтировать несущую балку под полом. Вот для этого мы и попросили людей в углу одной квартиры снять полы. Мы это сделать не можем. Полы – собственность жильцов».

Коммунальная компания выписала предписание об обеспечении доступа в подвал злополучного дома. «Новый День» проследит за развитием событий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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