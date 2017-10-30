Окологубернаторский сортир с интернетом продают за 12 млн рублей

В Екатеринбурге выставлен на продажу общественный туалет. Цена вопроса – 12 млн рублей. Отхожее место расположено крайне удачно – в самом центре города, оно примыкает к резиденции губернатора Свердловской области. Судя по данным продавца, за эту сумму он предлагает 274 квадратных метра. В здание, построенное в 1990 году, проведен интернет, там есть электричество, вентиляция и «много мокрых точек». «Здание отлично подходит для реконструкции под ресторан, кафе, кальянную, магазин, офис и т.п. Вы останетесь довольны местом выбора вашего заведения», – гласит объявление продавца.

Напомним, несколько лет назад в Артемовском продавали единственный общественный туалет – это случилось после запрета на торговлю сигаретами и алкоголем в нестационарных объектах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.10.17

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