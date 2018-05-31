Бывший «губернаторский туалет» купят за 12 млн рублей – и посадят туда чиновников

Здание бывшего общественного туалета, примыкающее к резиденции губернатора Свердловской области, в ближайшее время будет выкуплено областным правительством для своих нужд.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил сегодня на заседании кабмина и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. В программу по управлению госсобственностью внесены изменения, согласно которым здание будет куплено за 12 млн рублей. Там разместятся органы государственной власти, какие именно – пока не сообщается.

Кроме того, тем же постановлением увеличена сумма (почти в 3 раза!) на приобретение здания по адресу: Московская, 11, куда планируют переселить областную счётную палату и областной избирком. В 2018 году на эти цели выделят 80 млн рублей, в 2019 – 220 млн рублей. Ранее планировалось потратить на покупку здания 115 млн рублей. С чем связано столь значительное удорожание, не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.05.18

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