В Екатеринбурге начали устанавливать первую новогоднюю елку (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вайнера начали собирать первую новогоднюю елку. Пока установили только металлический каркас, но судя по всему в ближайшие дни на него закрепят ветки.

В прошлые годы первую елку всегда устанавливали в ЦПКиО – к началу ноября уже был готова вся конструкция и часто начинали собирать новогодний городок. Но в этом году, как сообщают екатеринбуржцы, елки в парке еще нет.

Зато установка новогоднего дерева началась у «Гринвича». Сегодня, в густом тумане и под дождем, каркас елки выглядит апокалиптично.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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