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Вторник, 31 октября 2017, 09:50 мск

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Екатеринбург

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В Екатеринбурге начали устанавливать первую новогоднюю елку (ФОТО)

В Екатеринбурге начали устанавливать первую новогоднюю елку (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вайнера начали собирать первую новогоднюю елку. Пока установили только металлический каркас, но судя по всему в ближайшие дни на него закрепят ветки.

Новый День: В Екатеринбурге начали устанавливать первую новогоднюю елку (ФОТО)

В прошлые годы первую елку – к началу ноября уже был готова вся конструкция и часто начинали собирать новогодний городок. Но в этом году, как сообщают екатеринбуржцы, елки в парке еще нет.

Зато установка новогоднего дерева началась у «Гринвича». Сегодня, в густом тумане и под дождем, каркас елки выглядит апокалиптично.

Новый День: В Екатеринбурге начали устанавливать первую новогоднюю елку (ФОТО)

Екатеринбург,

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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