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Вторник, 31 октября 2017, 11:51 мск

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Новым мэром Алапаевска стал Сергей Беспалов

Новым мэром Алапаевска стал Сергей Беспалов
Фото со страницы Вячеслава Вегнера в фейсбуке

Алапаевская городская дума сегодня избрала нового главу муниципалитета. Им стал депутат Сергей Беспалов. За него проголосовало 19 депутатов, один воздержался, сообщил РИА «Новый День» свердловский парламентарий Вячеслав Вегнер, присутствовавший на заседании думы.

Напомним, конкурсная комиссия допустила четырех кандидатов на должность мэра Алапаевска. На обсуждение думе были представлены бывший председатель думы Галина Канахина, бывший глава города Станислав Шаньгин, действующий спикер гордумы Сайгид Билалов и депутат Сергей Беспалов. Как отметил собеседник агентства, первые два претендента взяли самоотвод перед началом обсуждения вопроса. Сайгид Билалов, хоть и участвовал в конкурсе, выступил в поддержку Сергея Беспалова. В итоге за Беспалова проголосовало абсолютное большинство – он избран на должность главы муниципалитета сроком на 5 лет.

Новый День: Новым мэром Алапаевска стал Сергей Беспалов
Вячеслав Вегнер поздравляет Сергея Беспалова. Фото со страницы Вячеслава Вегнера в фейсбуке

Любопытно, что Сергей Беспалов был избран в городскую думу от КПРФ, но сейчас, по сведениям собеседника агентства, является беспартийным. В думе также предпочитают не акцентировать прошлую партийную принадлежность нового мэра, ведь в 2018 году Беспалову предстоит отвечать за проведение в Алапаевске масштабных мероприятий, приуроченных к 100-летию расстрела царской семьи.

Алапаевск,

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