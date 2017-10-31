Трамваи двух маршрутов пустят по Татищева в течение 10 дней

В ближайшие 10 дней по улице Татищева должны запустить трамвайное движение. Предполагается, что там пройдут всего два маршрута – №2 и №18. Сейчас завершается тап согласования документов.

Как рассказал в программе «Открытая студия» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, документы согласовываются с электросетевой компанией. Все вопросы обещали уладить в течение 7-10 дней, после чего трамвайную линию на Татищева должны открыть.

Ранее в мэрии сообщали, что ходить по Татищева будут трамваи всего двух маршрутов – №2 и №18. Напомним, для автомобилей прямой проезд с Ленина на Татищева открыли еще в августе, в обратную сторону – в начале октября. Из автобусов на участке ходит только маршрут №011.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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