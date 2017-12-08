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Пятница, 8 декабря 2017, 11:30 мск

Екатеринбург

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Трамвайное движение на отремонтированной улице Татищева пустят через три дня

Трамвайное движение на отремонтированной улице Татищева пустят через три дня

Мэрии наконец-то удалось договориться с Ростехнадзором о запуске трамвайного движения по реконструированной Татищева. По данным администрации города, пассажиры маршрутов № 2 и № 18 смогут проехать утром в понедельник, 11 декабря, по этой улице. В предстоящие выходные участок обкатают – там будут курсировать технические составы.

Ранее в администрации города сообщали, что точно урегулируют все вопросы с пуском трамваев по Татищева до Нового года – эксплуатация участка переносилась уже несколько раз.

Екатеринбург, служба информации

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