Трамвайное движение на отремонтированной улице Татищева пустят через три дня

Мэрии наконец-то удалось договориться с Ростехнадзором о запуске трамвайного движения по реконструированной Татищева. По данным администрации города, пассажиры маршрутов № 2 и № 18 смогут проехать утром в понедельник, 11 декабря, по этой улице. В предстоящие выходные участок обкатают – там будут курсировать технические составы.

Ранее в администрации города сообщали, что точно урегулируют все вопросы с пуском трамваев по Татищева до Нового года – эксплуатация участка переносилась уже несколько раз.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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