Срок запуска трамваев по Татищева перенесли – транспорт пустят в течение месяца

Движение трамваев по улице Татищева на этой неделе не будет открыто, как предполагалось ранее. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что трамваи запустят до конца ноября.

Напомним, 31 октября заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов сообщил, что трамваи по улице Татищева запустят в течение 7-10 дней. На тот момент шли согласования с электросетевой компанией. Но до сих пор движение не открыто.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, сейчас завершаются пуско-наладочные работы. «Движение планируется открыть в ближайший месяц», – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ходить по Татищева будут трамваи всего двух маршрутов – №2 и №18. Остановки для пассажиров уже готовы.

Напомним, для автомобилей прямой проезд с Ленина на Татищева открыли еще в августе, в обратную сторону – в начале октября. Из автобусов на участке ходит только маршрут №011.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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