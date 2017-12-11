По Татищева пустили два трамвая: один – на Шарташ, второй – на Эльмаш

По улице Татищева сегодня наконец-то запустили трамваи. Пока здесь будут ходить два маршрута: №18 – на Шарташ и №2 – на Эльмаш.
По данным ЕМУП ТТУ, маршрут № 2 будет следовать по улицам: Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Трамвайный переулок – Челюскинцев – Луначарского – проспект Ленина – Татищева – Красноуральская, в обоих направлениях.
Трамвайный маршрут № 18 будет следовать по улицам: Блюхера – Гагарина – проспект Ленина – Татищева – Викулова – Волгоградская, в обоих направлениях.
Напомним, для автомобилей прямой проезд с Ленина на Татищева открыли еще в августе, в обратную сторону – в начале октября. Из автобусов на участке ходит только маршрут № 011.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 11.12.17
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