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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)

В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)
Фото – авиакомпания «Уктус»

В Свердловской области существует лишь один бизнес-джет для полетов VIP-персон, принадлежит он Андрею Козицыну.

Новый День: В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)

Как удалось выяснить РИА «Новый День», для этого была создана целая авиакомпания – «Уктус» – как минимум из трех бортов. Главный – которым пользуется олигарх – Ан-74 – реактивный самолет, способный без дозаправки преодолеть около 3500 км. Он способен вместить не менее 14 гостей.

Согласно данным из открытых источников, в авиапарке бизнесмена присутствуют винтовые самолеты L-410, которые УГМК производит в Чехии. Первый способен с комфортом вместить пять человек, второй в режиме VIP – восемь, в режиме бизнес-класса – 19 человек.

Новый День: В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)
Новый День: В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)

Отметим, что компания готова на заказные чартеры, то есть не стоит ее считать исключительно личным авиапарком Козицына, однако сам он, по данным наших источников, предпочитает использовать именно Ан-74, нанимая иностранных пилотов, в том числе из Великобритании.

Фото – авиакомпания «Уктус»

Екатеринбург,

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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