В Свердловской области нашелся один-единственный олигарх – обладатель частного реактивного самолета (ФОТО)

В Свердловской области существует лишь один бизнес-джет для полетов VIP-персон, принадлежит он Андрею Козицыну.

Как удалось выяснить РИА «Новый День», для этого была создана целая авиакомпания – «Уктус» – как минимум из трех бортов. Главный – которым пользуется олигарх – Ан-74 – реактивный самолет, способный без дозаправки преодолеть около 3500 км. Он способен вместить не менее 14 гостей.

Согласно данным из открытых источников, в авиапарке бизнесмена присутствуют винтовые самолеты L-410, которые УГМК производит в Чехии. Первый способен с комфортом вместить пять человек, второй в режиме VIP – восемь, в режиме бизнес-класса – 19 человек.

Отметим, что компания готова на заказные чартеры, то есть не стоит ее считать исключительно личным авиапарком Козицына, однако сам он, по данным наших источников, предпочитает использовать именно Ан-74, нанимая иностранных пилотов, в том числе из Великобритании.

Фото – авиакомпания «Уктус»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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