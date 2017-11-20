Эхо «документов райских островов». Изучаем частную авиацию УГМК

После очередного слива новой порции документов компании Appleby, регистрировавшей авиа-бизнес-джеты в оффшорной зоне на острове Мэн, выяснилось что в списках олигархов, оптимизирующих свое налогообложение, входят братья Ротенберги, Алексей Тиньков и ряд других. Использованные схемы позволяют не платить НДС в России, а штат Мэн стал своего рода раем для частной авиации со всего мира – по статистике, оффшор имеет шестой авиафлот (!) мира. Разумеется, это де-юре, а не де-факто.

Мы решили обратить взор на Урал – самолетами повышенной комфортности (по крайней мере, по нашим данным) в регионе обладает только УГМК. Свой авиапарк – чешские турбовинтовые и отечественные реактивные самолеты – они объединили в fвиакомпанию «Уктус». Официальный сайт авиакомпании «Уктус» обещает роскошные условия – компания готова сдавать авиапарк в аренду. Однако, как нам удалось выяснить, не все так гладко, особенно если перелет требует оперативности.

В УГМК чешские джеты (L-410) мало используются: один самолет де-юре передан в другой регион (формально продан на Кузбасс за 2,5 млн долларов), остальные оказались весьма дороги в обслуживании и стоят на консервации. Активно используется только реактивный самолет отечественной постройки Ан-74, с роскошной отделкой – предположим, что это борт для пассажира №1 в уральской медной отрасли, но, как выяснилось авиакомпании «Уктус» – дочке УГМК – он не принадлежит и сдается ей в лизинг.

Так что же происходит с реальным авиапарком «Авиакомпании Уктус»? Мы опросили инсайдеров, изучили открытые источники и попробуем дать ответ.

Итак, согласно открытым источникам, «Аиакомпания Уктус» оформилась как бизнес-структура в 2010 году. Так совпало, что примерно в эти же годы УГМК приобрела чешскую авиакомпанию Aicraft Industries, производящую турбовинтовые самолеты. Крепкое плечо русских медников позволило компании резко повысить свои показатели. Самолеты продавались по всей России – за прошлый год, по данным сайта госзакупок, было приобретено 9 самолетов L-410 (речь идет о модификации L-410UVP-E20) – всего лишь пару лет назад для компании рынок был закрыт. Четыре – для Уральского завода гражданской авиации, три отправились в аэропорт Оренбурга (для полетов под брендом «Оренбуржье»). По одному приобрели сам «Уктус» и «Хабаровские авиалинии».

На данный момент авиакомпанией «Уктус» для деловой элиты, по крайней мере, официально эксплуатируются два турбовинтовых L-410 (закуплены в 2010 и 2016 годах) и два реактивных Ан-74 (дата их приобретения неизвестна).

В открытом доступе есть ряд фотографий L-410 (RA-67012), эксплуатировавшегося еще с 2010 года. Последний раз он появляется на снимке 21 сентября в аэропорту Омска. За последние пару лет, если сопоставить данные авиалюбителей, Омск стал основным пунктом назначения для чешского самолета, один раз его видели в Рощино. Иными словами, эксплуатант использовал частный джет в основном как лошадку для связи между двумя регионами, где вполне можно обойтись и без него.

Второй L-410 (RA-67048), купленный в 2016-м, ждала судьба приятного излишества. Судя по данным авиафотографов, которых допускали до борта, чтобы сделать снимок, и здесь то же самое: Екатеринбург – Омск, Омск – Екатеринбург. И это тот самый случай, когда речь идет о частном бизнес-джете всего на восемь мест с роскошным внутренним убранством – этот самолет, если верить источникам, встал на хранение. Это не значит, что с воздушным судном случилась некая неприятность в виде, например, поломки. Это стоит трактовать только как то, что в данный период он не используется – как ненужный для вылетов своему эксплуатанту, «Авиакомпании Уктус».

L-410 (на хранении)

Из VIP-авиации Андрей Козицын, глава УГМК, обладал одним реактивным Ан-74 (бортовой регистрационный номер RA-74006) – на официальном сайте авиакомпании «Уктус» он упоминается как самолет на 26 мест, и его готовы сдать в аренду. Однако, согласно данным «Коммерсантъ-Поволжье», этот Ан всплыл в другом регионе. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) еще в декабре 2015 года приобрело «воздушное судно», сообщается в годовом отчете компании. Сделка была заключена с ОАО «Уралэлектромедь» о поставке саолета под номером RA-74006, и, поскольку была с заинтересованностью, прошла одобрение совета директоров КРУ на заседании 8 декабря 2015 года. Обе стороны сделки – «Уралэлектромедь» и «Кузбассразрезуголь» – находятся под управлением ООО «УГМК-холдинг». Как сказано в отчете, сумма сделки – 2,5 млн долларов США. Что не исключает возможности его периодических перелетов в Екатеринбург по деловой надобности, дабы, например, перебросить команду топ-менеджеров в тот или иной регион присутствия корпорации.

L410. Формально продан на Кузбасс

Среди авиации, которую можно аттестовать как бизнес-джет, для дальних и, возможно, даже международных перелетов, остался у «Уктуса» один постоянный Ан-74Д (RA- 74048) – самолет, который сам Андрей Козицын может использовать как для личного VIP-перелета, так и для полета в компании своих друзей или коллег, если подразумевается деловая поездка. Самолет видели в небе Москвы, Нарьян-Мара, Ханты-Мансийского автономного округа. Дальность полета этого судна без дозаправки составляет 3500 км, а с дозаправкой – возможен любой полет за рубеж.

Одно но. Ан-74Д не принадлежит «Уктусу», он взят в лизинг у «Башкирских авиалиний». Что намного практичнее, чем закупать личные бизнес-джеты и тратиться на обслуживание, хранение и содержание штата пилотов.

Ан-74д (в лизинге)

То есть, по большей части, турбомоторная и реактивная частная авиация в Свердловской области производит впечатление игры мускулами УГМК – дескать, могу себе позволить. Однако, по крайней мере, в сравнении с теми же Bombardier московских олигархов, что нередко приземляются в свердловском Кольцово, – это не выглядит слишком внушительно.

Впрочем, есть и неожиданное применение у этого авиапарка, делится знакомый чиновник на условиях анонимности. Сейчас на уровне региона первым лицам области (речь о госчиновниках) при перелетах положен VIP-терминал и бизнес-класс в самолете. Потому, рассказывает источник, нередки просьбы «одолжить» самолет для встречи в другом регионе с уважаемой персоной, чтобы произвести должное впечатление.

Мы провели обозрение авиации УГМК, только потому, что не смогли подтвердить наличие собственных бизнес-джетов у других крупных ФПГ. По крайней мере, наши собеседники в аэропорту Кольцово могут вспомнить только УГМК.

Екатеринбург, Максим Бородин

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