«Вся кампания была придумана на коленке»: ушедший из команды глава предвыборного штаба Собчак объяснил причины раскола

Политтехнолог Алексей Ситников, 31 октября ушедший из штаба собирающейся стать кандидатом в президенты России Ксении Собчак, рассказал о финансовых трудностях и других проблемах в ее команде. Об этом со ссылкой на него сообщает РБК.

«Это нельзя даже штабом называть, команда только складывается», – рассказал Ситников. По его словам, в штабе «все непонятно, даже перечислять бессмысленно, что именно». Кроме того, Собчак не хватает денег. Так, Ситникову приходилось самому снимать офис.

Политтехнолог рассказал, что при подготовке поездки Собчак на семинары в Екатеринбург и Краснодар члены штаба скидывались «кто сколько может» на билеты пресс-секретарю, оператору и охране. По мнению Ситникова, в штабе «царит неразбериха». «Там даже принтера нет. И так во всем, все непонятно, и вся кампания была придумана на коленке», – добавил он.

Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова сообщила, что Алексей Ситников и его команда полностью вышли из проекта. «Причины штаб не комментирует. Все комментарии Алексея Ситникова пусть остаются на его совести», – заявила она – резюмирует издание.

Москва – Екатеринбург, служба информации

Москва – Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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