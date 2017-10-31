Деньги свердловского фонда развития промышленности оказались никому не нужны

Итоги первого года деятельности регионального Фонда технологического развития промышленности оказались неутешительными: он остался невостребованным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила журналистам в ходе брифинга после заседания правительства вице-губернатор – министр финансов Галина Кулаченко. «Триста миллионов рублей, заложенные в Фонд технологического развития промышленности, остались не востребованными. Есть определенные нюансы, которые мы прорабатываем с министерством промышленности. Деньги перейдут на следующий год», – сообщила Кулаченко. По ее словам, предприниматели находят условия предоставления займов под льготный процент из фонда слишком сложными. «Все хотят просто получать деньги из бюджета», – отметила она.

Напомним, указ о создании фонда технологического развития промышленности региона был подписан год назад. Представителем области в составе высшего коллегиального органа управления фонда был назначен министр промышленности Сергей Пересторонин, а представителем региона в попечительском совете фонда – первый вице-губернатор Алексей Орлов. Планировалось, что фонд займется финансовой поддержкой промышленных предприятий за счет средств областного бюджета и будет выдавать совместные с федеральным Фондом развития промышленности займы под льготные проценты – под пять процентов годовых сроком до 5 лет. В перспективе планировалось, что региональный фонд станет единым оператором по предоставлению различного вида господдержки промышленным предприятиям.

Добавим, что министр промышленности Сергей Пересторонин – один из членов областного правительства, который до сих пор не переназначен и достаточно часто подвергается критике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.17

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