Выбор граждан избавит рынок ЖКХ от вороватых «управляшек»

Минстрой России активно продвигает идею прямых договоров с поставщиками ресурсов в сфере ЖКХ. Если сейчас подавляющее число собственников квартир платят управляющим компаниям, а те – ресурсникам, то предложение ведомства как раз заключается в том, чтобы убрать УК из этой схемы.

Чем хорошо?

С помощью прямых договоров рынок коммунальных услуг хотят очистить от недобросовестных компаний, которые собирают деньги с жильцов, но оставляют их у себя, не рассчитываясь с ресурсниками.

«У нас есть четкое понимание, когда речь идет о долгах жителей перед управляющей компанией, а когда о долгах управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Есть вопросы? Решайте в судах. Если жители заплатили, а УК вывела эти деньги, это уголовное преступление», – говорит и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Правда, нередко в таких ситуациях РСО могут только обращаться в суд и банкротить недобросовестные УК, но они продолжают работать – только уже под новыми именами, обирая собственников жилья и формируя дебиторскую задолженность перед ресурсниками. В этом как раз и могут помочь прямые договоры. Кроме того, от них есть и другой плюс – житель, который платит напрямую РСО, имеет полное право спросить с того, кому он отдает деньги за качество услуги.

«Прямые договоры стимулируют ресурсников работать непосредственно с жителями, не переключая их на управляющие компании, ведь в низком качестве предоставленной услуги далеко не всегда виновата УК», – отмечает глава ведомства.

Заместитель гендиректора по реализации услуг Облкоммунэнерго Евгений Волков, в свою очередь, уточняет, что претензии жителей не всегда должны быть адресованы ресурсникам.

«Если мы работаем с прямыми договорами, это не значит, что сдвигаются границы ответственности. Мы, как РСО, обеспечиваем качество услуги до стены дома в соответствии с законодательством. За все коммуникации внутри дома отвечает управляющая компания. Когда мы активно переходили на прямые договоры в 2013-2014 годах, мы заключали соглашения с «управляшками» о том, что обе стороны участвуют в проверке качества. Житель подает заявку о проблеме либо в УК, либо нашему диспетчеру, а дальше мы начинаем взаимодействовать, работа идет. Хотя некоторые управляющие компании думают, что раз прямые поставки, то они могут и забыть про свою зону ответственности, мол, идите к ресурснику. У нас такое бывало – но не надо забывать, что они за свои трубы сами отвечают, за общедомовое имущество, которое им доверили собственники», – говорит собеседник «Нового Дня».

Многие представители рынка услуг ЖКХ отмечают, что собственники-частники – довольно дисциплинированы в платежах, в отличие, например, от владельцев нежилых помещений. Об этом говорят, например, в екатеринбургском Водоканале.

«Опыт показывает, что большая часть прямых абонентов – физических лиц – 85-90% – добросовестные плательщики, которые своевременно оплачивают услуги», – поясняет директор МУП «Водоканал» по финансам Вячеслав Алушкин.

В свою очередь в ПАО «Т-плюс» рассказывают, что только в Екатеринбурге и в городах-спутниках к настоящему моменту на прямые договоры по теплоснабжению перешли уже 15,9 тысячи собственников жилья. «Их совокупная задолженность на 1 октября составляет более 21,7 млн рублей. Но часть задолженности жителей была передана от управляющих компаний в процессе перевода на прямые расчеты. То есть вся указанная задолженность не была полноценно накоплена при переходе на прямые платежи», – подчеркивают там.

Для должников нововведение не сулит ничего хорошего. «У управляющих компаний часто нет возможностей заниматься должниками. У них просто может не хватать средств на штат юристов, на оплату судебных пошлин и так далее. Например, на некоторых территориях нашего присутствия утверждены крайне низкие ставки по содержанию жилья, были даже случаи менее 10 рублей за квадратный метр! У ресурсников в этом плане (претензионной работы) возможности побольше», – отмечает Евгений Волков.

Чем плохо?

В переходе на прямые расчеты с «ресурсниками» есть свои подводные камни. Во-первых, уход от единой квитанции. Число платежных документов будет равно количеству договоров с ресурсниками – за холодную воду, за горячую воду и отопление, за электроснабжение, за газоснабжение, плюс еще одна – от управляющей компании за содержание жилья и текущий ремонт. И пока уйти от этого никак нельзя.

«Законодатель рассматривал возможность введения единого платежного документа, но для этого должны быть созданы и единые расчетные центры, обсуждался вопрос того, что они будут работать на конкурсной основе. Но я пока не очень себе представляю, как это можно сделать – сейчас и так много расчетных центров, как и ресурсоснабжающих организаций и УК, так и отдельных компаний», – отмечает Евгений Волков.

Впрочем, некоторые ресурсники решили проблему просто. «Есть различные варианты начислений. Например, по договору через ЕРЦ. Это не отдельная квитанция, а только отдельный штрих-код на оплату холодного водоснабжения и водоотведения. Плюс работа в личном кабинете абонента на сайте предприятия», – говорит Вячеслав Алушкин.

Да и множество квитанций, если они есть, – не самая большая проблема.

«Недостаточно четко прописан момент с оплатой общедомового потребления (с недавнего времени это не коммунальная, а жилищная услуга, т.е. деньги за это жители платят управляющей компании, а не ресурсоснабжающей, – прим. ред.). Поэтому мы пока и не призываем переходить на прямые договоры – разве только в тех территориях, где управляющие компании не всегда добросовестно относятся к своим обязанностям, как, например, в Артемовском», – поясняет Николай Смирнов.

Переформатирование общедомового потребления из категории коммунальных услуг в жилищные произошло сравнительно недавно. И участники рынка говорят, что это нововведение только добавило всем головной боли. «Усложнилась схема, непонятно, кому от этого легче стало. По закону мы должны управляющим компаниям предъявить счет за поставленный ресурс, а они оплатить. Мы же предлагали вариант, по которому мы выступаем агентами, то есть и поквартирное потребление, и общедомовое остается в одной квитанции. Конечно, это подразумевает заключение договоров – на поставку ресурса, агентского и на уступку прав требования долга. Но управляющие компании неохотно на это идут, несмотря на то, что данная схема взаимоотношений призвана в том числе облегчить работу УК с общедомовыми нуждами. Ситуация усугубляется еще и тем, что они не выставляют счета собственникам за это, у управляющих компаний копится дебиторка. Счет в некоторых случаях идет на миллионы рублей. Думаю, в ноябре-декабре будем подавать иски. А откуда они их оплачивать будут? Из собственных доходов. То есть это может привести к банкротству управляющих компаний. Но они почему-то этого не хотят понимать», – констатирует Евгений Волков.

Коснется всех?

Несмотря на то, что Минстрой РФ активно агитирует переходы на прямые договоры с поставщиками ресурсов, сами они признаются, что это не всегда нужно. Только как мера воздействия на «плохие» УК. «Если собираемость низкая – 70-80%, переход на прямые договоры поможет ее поднять. А если она и так высокая – 93-95%, то какой смысл? У нас есть управляющие компании, которые показывают нормальные результаты, и с их жителями мы не переходим на прямые договоры», – объясняет Евгений Волков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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