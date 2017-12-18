До выборов президента осталось 90 дней: россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

Идея отлучить управляющие компании (УК) от оплаты коммунальных услуг может привезти к росту тарифов ЖКХ. По мнению экспертов, ресурсоснабжающие организации не имеют механизма работы с должниками, а большинство УК добросовестно выполняют свои обязанности. При этом власти, похоже, не обладают полной информацией о ситуации в коммунальной сфере, а потому принимают поспешные решения.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на уже традиционный вопрос на тему жилищно-коммунального хозяйства, заявил: «Надо в самое ближайшее время отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока». Глава государства отметил, что УК распоряжаются средствами жильцов незаконно, собирают деньги, а затем не платят ресурсовикам, либо платят с большими задержками.

По мнению доктора экономических наук, профессора РАНХиГС Евгения Богомольного, информацию по этому вопросу руководству страны доносят не в полном объеме, пишет «Московский комсомолец». Так задолженность органов местного самоуправления перед УК составляет 700 млрд рублей. Очевидно, об этом правительство уведомить забыли.

«Никто почему-то не задумывается о том, что исключение из действующей схемы управляющих компаний так или иначе приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ, – отметил эксперт. – Сегодня УК бесплатно занимаются начислением денег собственникам жилья, также они выписывают квитанции».

Конечно, есть на рынке и УК, которые недобросовестно исполняют свои обязанности, подчеркивает Богомольный. При этом согласно статистике, 99% управляшек работают в пределах норм, так на тысячу УК приходится одна авария. «Остальное – это форс-мажор или человеческий фактор, от которого никуда не деться», – говорит эксперт.

В то же время механизм оплаты коммунальных услуг в целом отлажен и его пересмотр может привести к непредвиденным трудностям. Например, работа с должниками, которой сейчас в основном занимаются УК, переляжет на плечи ресурсоснабжающих организаций. «Им придется самостоятельно найти и дойти до каждого неплательщика, – отмечает профессор. – Управляющие компании с удовольствием перестанут собирать деньги с граждан и расстанутся с таким бременем. Но впоследствии это может выйти боком потребителям: тарифы придется повышать».

Эксперты считают, что в первую очередь нужно привести в порядок саму систему ЖКХ. В настоящее время путь, которому идет эта отрасль, весьма не определенный.

Москва, Зоя Осколкова

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