Управляющим компаниям запретят собирать плату за услуги ЖКХ / Долги за коммуналку выросли на 20%

Министерство строительства и ЖКХ России разработало законопроект, который предусматривает исключение управляющих компаний из сбора средств за жилищно-коммунальные услуги. В документе предусматривается, что средства будут поступать от плательщиков напрямую к ресурсоснабжающим организациям. На такой шаг власти решили пойти из-за большого объема долгов, накопленных управляющими компаниями, сообщают «Известия».

По данным Росстата, долги за услуги ЖКХ за первые шесть месяцев текущего года выросли на 20% в годовом выражении и достигли 1,2 трлн рублей. В основном просрочки возникают из-за финансовых затруднений и несогласия населения с повышением тарифов, но значительная часть платежей потребителей услуг ЖКХ задерживается по вине управляющих компаний. Согласно новому законопроекту, управляющие компании будут получать на свои счета только деньги за управление жилым домом, а остальное пойдет напрямую тем, кто поставляет воду, свет, газ и т.д.

В Минстрое подтвердили данные Росстата, уточнив, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал 2017 года по сравнению с первым сократилась на 7,45%. При этом объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, остается значительным и составляет порядка 250 млрд рублей.

«Ситуация с долгами остается напряженной, только объем задолженности, накопленной управляющими компаниями, составляет порядка 250 млрд руб, – сообщили в министерстве. – Это средства, собранные управляющими компаниями с потребителей, но не перечисленные ресурсоснабжающим компаниям».

По данным Росстата, в прошлом году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть более 4 миллионов исполнительных производств.

Заинтересованные ведомства уже одобрили документ, который поможет кардинально улучшить ситуацию с неплатежами в сфере ЖКХ, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Минстроя. В ведомстве также надеются, что предложение найдет поддержку у депутатов Госдумы, которые рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.

Тем временем, в Госдуме поддержали инициативу Минстроя. По мнению главы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской, такая мера повысит собираемость платежей и позволит исключить банкротство ТСЖ и управляющих организаций. Об этом парламентарий заявила в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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