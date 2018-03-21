Закон о запрете УК собирать деньги за воду, тепло и электричество одобрен во втором чтении

Депутаты Госдумы одобрили к третьему чтению поправки в Жилищный кодекс, согласно которым управляющие компании не смогут собирать с жильцов деньги за услуги, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями (РСО).

В данный момент законопроект прошел все необходимые экспертизы правового характера. Во втором чтении не было никаких замечаний лингвистического и юридико-технического характера, передает RNS. Таким образом, поправки готовы к окончательному голосованию, которое запланировано на 23 марта.

Как ранее сообщал «Новый День», авторами законопроекта выступили Министерство строительства и ЖКХ России. На такой шаг власти решили пойти из-за большого объема долгов, накопленных управляющими компаниями. В настоящее время УК собирают деньги с собственников, а затем оплачивают счета РСО. В результате управляющие организации нередко покрывают долги из других средств, например, собранных на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Бывает и обратная ситуация, когда УК деньги собрали, но не отправили их в РСО. По данным Росстата за II квартал 2017 года, объем задолженности управляющих организаций составил почти 250 млрд рублей.

В новой редакции законопроекта, собственникам жилья не придется получать согласие у РСО на заключение прямых договоров. Так приобретатели новостроек будут оплачивать воду, электричество и тепло напрямую РСО сразу после получения ключей.

Для уже готового жилищного фонда, чтобы перейти на такую схему, нужно принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. РСО будут обязаны заключить прямые договоры в течение трех месяцев. За это время ресурсоснабжающая организация должна решить процедурные вопросы, в частности, определить, кто будет заниматься выставлением счетов каждому жильцу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.18

Суд обязал хозяев полусферы на Городском пруду убрать странный объект в течение 30 дней. / В Тюмени проверят финского застройщика, чей рабочий угрожал сброситься с крана из-за долгов по зарплате. / В конкурсе на разработку концепции площадки вокруг храма-на-драме будут участвовать три компании. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»