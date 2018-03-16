Готовы ко второму чтению поправки, запрещающие УК собирать деньги за воду, электричество и тепло

Ко второму чтению в Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий изменение Жилищного кодекса. Согласно поправкам, управляющие компании будут лишены возможности собирать с жильцов деньги за услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО). Ожидается, что это поможет в борьбе с долгами УК.

В новой редакции законопроекта, собственникам жилья не придется получать согласие у РСО на заключение прямых договоров, пишут «Известия». Так приобретатели новостроек будут оплачивать воду, электричество и тепло напрямую РСО сразу после получения ключей.

Для уже готового жилищного фонда, чтобы перейти на такую схему, нужно принять соответствующее решение на общем собрании жильцов. Если поправки вступят в силу, РСО будут обязаны заключить прямые договоры в течение трех месяцев. За это время ресурсоснабжающая организация должна решить процедурные вопросы, в частности, определить, кто будет заниматься выставлением счетов каждому жильцу.

Как ранее сообщал «Новый День», авторами законопроекта выступили Министерство строительства и ЖКХ России. На такой шаг власти решили пойти из-за большого объема долгов, накопленных управляющими компаниями. В настоящее время УК собирают деньги с собственников, а затем оплачивают счета РСО. В результате управляющие организации нередко покрывают долги из других средств, например, собранных на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Бывает и обратная ситуация, когда УК деньги собрали, но не отправили их в РСО.

В Минстрое подчеркнули, что нововведение не приведет к росту цен, «все затраты на абонентское обслуживание будут осуществляться в рамках установленных тарифов». Ранее такую идею поддержали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 21 марта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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