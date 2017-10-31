«Гринпис» нашел в центре Екатеринбурга аномальную зону с чистым воздухом

«Гринпис» провел исследование загрязнения воздуха в городах, где пройдут матчи ЧМ по футболу в 2018 году. В Екатеринбурге замеры были сделаны на трех перекрестках. В двух точках экологи признали воздух грязным, в третьей – чистым. Самое парадоксальное, что грязный и чистый воздух в атмосфере города находятся в границах пары кварталов.

Как сообщает пресс-служба Greenpeace Russia, города для исследований были выбраны сторонниками организации из списка городов, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Волонтеры провели измерения на 18 оживленных перекрестках, которые также были выбраны с помощью интернет-голосования. На каждом перекрестке измерения велись в течение 24 часов и нормировались с учетом российских стандартов.

«В Екатеринбурге превышения предельно допустимых концентраций одного или нескольких загрязняющих веществ (диоксида азота, монооксида азота и приземного озона) были зафиксированы в двух из трех точек, где проводились измерения: на улице 8 Марта, 17а, и Челюскинцев, 110. На улице 8 Марта, 7 загрязнение воздуха не превысило норм», – сообщает пресс-служба Greenpeace Russia.

Интересно, что точка с чистым воздухом на 8 Марта, 7 (за гимназией №9) находится всего в паре кварталов от точки с «грязным» воздухом на 8 Марта, 17а (недалеко от храма Большой Златоуст). Третья точка, где концентрация загрязнений превышает нормы, находится недалеко от ж/д вокзала.

Как пояснили в экологической организации, своими исследованиями общественники хотели привлечь внимание властей города к проблемам вредных выбросов.

«Гринпис России предлагает властям принять ряд конкретных мер: создать вокруг социально важных объектов зоны, куда будет запрещен въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха», – отметили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации

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