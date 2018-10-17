Greenpeace определил, где в Екатеринбурге самый грязный воздух

Greenpeace опубликовал итоги исследования воздуха в российских мегаполисах. Экологи брали пробы возле дорог и смотрели, насколько превышена концентрация диоксида азота. Самый загрязненный воздух оказался в километре от ботанического сада.

«Гринпис» проводил исследование в восьми городах России: Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Воронеже и Ростове-на-Дону с помощью диффузионных трубок Палмса. В Москве волонтёры установили 120 трубок, в Петербурге – 80, в остальных городах – по 50. Замеряли концентрацию диоксида азота около дорог: ближе чем 20 метров от автодороги и от 20 до 50 метров. «В половине проб, которые мы взяли ближе 20 метров от автодорог, среднесуточная концентрация диоксида азота превысила российские нормативы (40 мкг/м3). В трети проб, собранных на расстоянии от 20 до 50 метров от автодорог, среднесуточная концентрация составила 30-40 мкг/м3, то есть была близка к тому, чтобы превысить российские нормативы», – сообщается на сайте экологической организации.

В Екатеринбурге 25 % замеров в 20 метрах от дорог показали концентрацию диоксида азота более 40 мкг/м3. Самый плохой показатель – 42,04 мкг/м3 – обнаружился у дома № 247 по улице Московской. В дендрарии у цирка концентрация составила 13,62 мкг/м3, на проспекте Космонавтов, 64, рядом с широкой и загруженной дорогой, приборы показали содержание оксида азота 35,13 мкг/м3. На 8 Марта, 13, на перекрестке крупных центральных улиц – 29,72 мкг/м3. Полные результаты исследований «Гринпис» опубликовал на своем сайте.

Напомним, накануне ЧМ-2018 экологи сделали замеры на трех перекрестках Екатеринбурга. В двух точках они признали воздух грязным, в третьей – чистым. Самое парадоксальное, что грязный и чистый воздух в атмосфере города находятся в границах пары кварталов.

Екатеринбург, служба информации

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