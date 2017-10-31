Покупать, маршировать и молиться – что предложат горожанам в День народного единства

День народного единства Екатеринбурге в этом году снова будет разноплановым. Центр города традиционно отдан для проведения крестного хода и шествий, лояльных к власти, а на задворках Уралмаша промаршируют протестные националисты. Обычные горожане смогут отметить праздник на ярмарке, в парке или в музеях, где на этот раз будут рассказывать о революционных событиях столетней давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный митинг-концерт в честь праздника пройдет возле памятника основателям города. Как и в прошлые годы, к месту действия по набережной Плотинки будет организовано несколько шествий политических партий и общественников. Пока точно известно об участии в общем марше «Единой России» и ЛДПР. Обе партии заявили до 150 сторонников и выступят с традиционными лозунгами о народном объединении. Свердловские эсеры пока не комментируют свои планы. Известно лишь, что акция на 4 ноября от «Справедливой России» будет, но сейчас обсуждается ее формат.

Формирование колонн партий и общественников начнется в 11:00 у ККТ «Космос», затем участники с флагами и лозунгами двинутся к Историческому скверу, где в полдень стартует митинг. Как сообщает пресс-служба мэрии, в нем примут участие «представители различных общественно-политических организаций Екатеринбурга, ведущие артисты, представители городского и областного руководства».

Чуть ранее, в 11:15 от Свято-Троицкого кафедрального собора начнется молитвенное шествие в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери. Православные верующие пройдут привычным маршрутом по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Толмачева и Царской до Храма-на-Крови, сделав по пути две остановки для молебна – у храма Большой Златоуст и у часовни святой Екатерины около площади Труда. Заявленное количество участников – 5 тысяч человек. Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь Екатеринбургской Епархии Анжела Тамбова, шествие верующих возглавит митрополит Кирилл. Помимо духовенства в крестном ходе будут участвовать многочисленные православные общественные организации, представители казачества и кадеты. По некоторым данным, к шествию также присоединятся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

В 13:00 на Уралмаше после долгих согласований с министерством общественной безопасности пройдет «Русский марш». Националисты прошагают по улицам Победы, 40 лет Октября и Кировградской и завершат шествием митингом возле танка Т-34 на входе в парк Победы. Затем активисты намерены отправиться на народный сход возле памятника «Черный тюльпан», но в центре города митинговать они не смогут.

По информации пресс-службы администрации Екатеринбурга, в День народного единства праздничные гуляния будут проходить в ЦПКиО имени Маяковского, на площади 1905 года откроется сельскохозяйственная ярмарка под условным девизом «Покупай отечественное – поддержи Россию», а в ЦК «Урал» состоится фестиваль патриотической песни.

Вечером 4 ноября в Екатеринбурге, как и в других городах области, стартуют всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Их темой станет 100-летие революционных событий 1917 года. «Участие в акциях примут музеи, библиотеки, клубы, театры, кинотеатры и другие учреждения культуры, расположенные в Свердловской области. Жителей региона ждут лекции, показы фильмов и спектаклей, мастер-классы и другие культурно-просветительские и интерактивные мероприятия, освещающие события российской истории, а также посвященные теме народного единства», – сообщает пресс-служба облправительства.

Стоит отметить, что «Ночь истории» впервые пройдет на Среднем Урале. Центральной площадкой этой акции станет открытый два месяца назад в Екатеринбурге мультимедийный парк «Россия – моя история». В честь праздника вход в музей будет свободным.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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