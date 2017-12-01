Мэрия Екатеринбурга обвинила горожан в срыве планов по украшению города к Новому году

Администрация Екатеринбурга выступила с заявлением о том, что из-за недостаточного украшения объектов города к Новому году в городе не может наступить праздничное настроение. В данный момент план по украшению уральской столицы, сетуют в городской ратуше, составляет лишь 66%.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, по сравнению с прошлыми годами хуже всего идет украшение объектов потребительского рынка. В частности, не торопятся создавать праздничную атмосферу предприятия торговли и общественного питания, а также автосалоны. «Еще большую пассивность демонстрирует самый «бедный» сегмент города – его многочисленные административно-офисные и деловые центры. Из 69 объектов только 40 на сегодняшний день не забыли о приближении Нового года, – с сарказмом отмечают в мэрии. – Не спешат перейти от осенней серости к ярким новогодним краскам также гостиницы и торговые центры. На конец ноября из 92 ТЦ Екатеринбурга атмосферой праздника радуют посетителей лишь 65».

В целом, по информации чиновников, на 29 ноября из 11240 екатеринбургских объектов украшены лишь 7410 предприятий. Лучше всех сейчас готовы к празднику школы, детские сады, учреждения дополнительного образования и культуры.

Руководитель оргкомитета по новогоднему украшению города Владимир Боликов констатировал, что настроение в столице Урала «пока совсем не праздничное», всем хозяйствующим субъектам необходимо активно включиться в эту работу и «создать себе и всем екатеринбуржцам необходимый праздничный настрой, украсив должным образом подконтрольные им объекты».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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