Родителей ребенка, воткнувшего в девочку найденный на улице шприц, оштрафовали на 40 тысяч рублей

Свердловская прокуратура добилась компенсации морального вреда девочке, которую другой ребенок уколол подобранным на улице медицинским шприцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 25 апреля этого года. На улице Юности в Нижнем Тагиле мальчик 2010 года рождения воткнул в бедро девочки 2003 года рождения медицинский шприц, подобранный им на улице. На протяжении полугода девочка наблюдалась врачами с подозрением на заражение ВИЧ, гепатитом В, С, проходила антиретровирусную терапию, принимала сильнодействующие медицинские препараты.

«С учетом этого прокуратура в интересах несовершеннолетней направила исковое заявление о взыскании с родителей виновника компенсации морального вреда, причиненного противоправным действием. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск, взыскал с родителей мальчика 40 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу», – сообщили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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