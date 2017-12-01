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Пятница, 1 декабря 2017, 10:11 мск

Екатеринбург

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В Свердловской области вступили в силу новые нормативы на подогрев холодной воды

В Свердловской области вступили в силу новые нормативы на подогрев холодной воды

В Свердловской области с сегодняшнего дня действуют новые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для получения коммунальной услуги по горячему водоснабжению. По мнению экспертов, на тарифах это отразится незначительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нормативы утверждены постановлением РЭК Свердловской области. Теперь они максимально унифицированы.

«Раньше применение нормативов для расчетов платы за ГВС носило рекомендательный характер, и они были сильно дифференцированы. Сейчас нет привязок ни к конкретной территории, ни к теплоснабжающей организации. По новым правилам величина расхода тепловой энергии, которая идет на нагрев холодной воды, зависит, по сути, от двух факторов. Роль играет тип системы горячего водоснабжения – открытая (когда горячая вода отбирается из системы отопления) или закрытая (отопление и ГВС подаются по независимым контурам). И второй критерий – это наличие или отсутствие в доме полотенцесушителей и изолированных стояков», – рассказал заместитель гендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Как изменятся цифры в квитанциях в результате применения новой методики расчетов, пока сказать трудно. Но, скорее всего, потребители этого даже не заметят. Разница между минимальным и максимальным нормативом на 1 человека в месяц невелика – она составляет всего 32 рубля.

Екатеринбург, служба информации

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