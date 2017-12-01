Умер основатель конкурса «Мисс Екатеринбург» Владислав Бобрович

Сегодня в пять часов утра не стало создателя конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» Владислава Бобровича. В последнее время известный культурный деятель уральской столицы серьезно болел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию о кончине Бобровича нашему агентству 1 декабря подтвердили организаторы конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Ранее сообщалось, что у Бобровича было онкологическое заболевание. О дате и месте прощания с Владиславом пока не сообщается.

Вместе с тем, в социальных сетях отмечают, что 4 декабря Бобрович должен был отметить свое 73-летие. В последние годы он работал одним из руководителей Екатеринбургского театра современной хореографии (в эту структуру входит и всемирно известный театр «Провинциальные танцы»), а также занимался организацией конкурса «Мисс Екатеринбург», в создании которого принимал свыше 20 лет назад непосредственное участие.

Фото с сайта Театра современной хореографии

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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