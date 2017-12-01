В «Яндексе» заявили, что будут страховать пассажиров такси

В Яндексе заявили, что все пассажиры сервиса «Такси» с 1 декабря 2017 года, равно как и водители, будут застрахованы на случай ДТП. Программа была протестирована в 11 регионах РФ в течение двух месяцев, теперь она распространяется на всю страну («Яндекс.Такси» работает также за рубежом, например, в Грузии, однако на те поездки страховка распространяться пока не будет).

Компенсацию до двух миллионов рублей можно будет получить при травме, инвалидности или смерти пассажира и водителя во время ДТП, которое случились от момента начала выполнения заказа до его завершения.

«Сейчас все процессы работают именно так, как и было запланировано, поэтому мы запускаем программу по всей стране даже раньше, чем предполагали», – говорит руководитель программы страхования Алексей Лещенко.

В компании объяснили: кто делал заказ, неважно – застрахованы все, кто находится в такси во время поездки. Правда, число застрахованных пассажиров не может быть больше числа мест в машине.

Екатеринбург, служба информации

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