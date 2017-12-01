На Челябинском тракте неопытный водитель врезался в столб – три человека в больнице (ФОТО)

Сегодня в 7 утра на 194-м километре Челябинского тракта произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2107 съехал со скользкой дороги и врезался в мачту освещения. Как выяснили прибывшие на место инспекторы ГИБДД, 19-летний водитель получил права всего три недели назад – 10 ноября.

В результате ДТП машина оказалась полностью разбита. В аварии пострадали три человека. У водителя «Лады» диагностированы перелом ног и черепно-мозговая травма. Находившиеся в салоне пассажиры также получили травмы: 21-летний молодой человек госпитализирован с подозрением на перелом ключицы, 16-летняя девушка – предположительно с переломом бедра.

«По факту произошедшего дорожного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены все необходимые процессуальные действия. Точные причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе начавшегося дознания, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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