Прокуратура начала проверку о закупке мэрией Екатеринбурга бордюров по цене в 4 раза выше рыночной

Прокуратура начала проверку по заявлению общественника Алексея Беззуба о том, что администрация Екатеринбурга закупает бордюры по цене, в четыре раза превышающей рыночную. Об этом он написал на своей страничке в Facebook, опубликовав письмо из прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 декабря Беззуб отправится в прокуратуру, чтобы раскрыть подробности сомнительных махинаций чиновников. Ранее в качестве примера общественник рассказывал, что камень ГП-1 стоит на рынке 1400 рублей за метр, а мэрия его закупает за 4788 рублей с НДС. В городской администрации заявляют, что выводы Беззуба несостоятельны. Чиновники указывают на то, что цены им взяты из сборников сметных цен в базовом уровне цен.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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