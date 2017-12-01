Полиция задержала жителя Екатеринбурга, который продавал «липовые» корочки МВД, ФСБ и ФСО

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который торговал поддельными удостоверениями силовиков. Покупателям предлагались корочки МВД, ФСБ, ФСО и даже прокуратуры.

Как сообщил сегодня РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, спецоперацию провели сотрудники полиции из специализированного отдела «К» совместно с коллегами из управления дознания областного полицейского главка, а также ГИБДД. В сети правоохранителей угодил 21-летний местный житель. Силовики считают, что на протяжении 2016-2917 годов он незаконно торговал поддельными служебными удостоверениями сотрудников различных силовых и надзорных ведомств, а также обманывал покупателей автозапчастей, оружия и смартфонов.

«Молодой человек создавал в Интернете тематические ресурсы, обещая оперативно предоставить нужный товар при условии стопроцентной оплаты на подконтрольные ему банковские карты. Связь с покупателями поддерживал с использованием каналов Telegram, WhatsАpp, а также социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. После получения денежных средств всякие контакты прекращал. При этом, чтобы внушать доверие, на своих страницах в соцсетях он размещал положительные отзывы от якобы благодарных людей», – уточнил собеседник агентства.

В жилище злоумышленника провели обыск, в ходе которого были изъяты средства связи, банковские карты, компьютерная техника, более 500 сим-карт, приготовленные к реализации бланки поддельных служебных удостоверений силовых и правоохранительных структур России, клише, печать, а также более миллиона рублей наличными.

«Стоимость одного фальшивого документа составляла от 18 до 50 тысяч рублей. Без специального оборудования и навыков отличить подделку от оригинала было крайне сложно. В компьютере фигуранта громкого дела органы внутренних дел нашли более 10 тысяч различных контактов с возможными жертвами из многих регионов нашей страны, в том числе с территории Северного Кавказа», – отметил полковник Горелых.

По его сведениям, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе допроса задержанный дал признательные показания и оформил явку с повинной. До судебного разбирательства он будет находиться под подпиской о невыезде. В настоящее время полиция продолжает расследование и устанавливает жертв молодчика.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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